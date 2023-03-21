Abone Ol

Şili’de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta kesiminde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şili’de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi’ne göre, merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.38’de meydana geldi.

Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, “Ateş Çemberi” olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alıyor. (AA)

Afganistan'da büyük deprem: Ölü ve yaralılar varİlginizi ÇekebilirAfganistan'da büyük deprem: Ölü ve yaralılar var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam