Slovakya da Ukrayna’ya savaş uçağı gönderiyor

Slovakya'da hükümet, Ukrayna'ya 13 Mig-29 savaş uçağı gönderilmesini onayladı.

Sozcu.com.tr

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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkede kullanılmayan 13 Sovyet yapımı Mig-29 tipi savaş jetinin Ukrayna’ya gönderilmesinin iktidardaki azınlık hükümetince kabul edildiğini bildirdi.

Heger, uzun zamandır gündemde olan Sovyet yapımı uçakların Ukrayna’ya gönderilmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu. Ukrayna’ya verilen sözün tutulması gerektiğini kaydeden Heger, “Slovakya hükümeti, 13 Mig-29 jetin Ukrayna’ya gönderilmesini onayladı” ifadesini paylaştı.

Heger, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaş uçakları dahil daha fazla silah talebinde bulunduğunu, kendilerinin de ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını ifade ettiğini hatırlattı. Başbakan Heger, “Diğer ülkeler de benzer işler yapıyor. Kilit rol oynayan askeri yardım malzemelerinin Ukrayna’ya sağlanması sayesinde bu ülke hem kendini hem de bütün Avrupa’yı Rusya’ya karşı savunabilecek” görüşünü paylaştı.

Heger, Temmuz 2022’de yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı jetlerin F-16’larla değiştirileceğini, Eylül 2022’den itibaren söz konusu uçakların kullanım dışı olacağı bilgisini paylaşmış, ABD’den F-16’lar tedarik edilene kadar ülkelerinin hava sahasının Çek ve Polonya hava kuvvetlerince korunacağını duyurmuştu. Heger ayrıca, Mig-29’ların Ukrayna’ya verilmesine de yeşil ışık yakmıştı. (AA)

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