Slovenya’dan Bosna Hersek’in AB üyeliğine destek mesajı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde birçok alanda desteğe hazır oldukları Bosna Hersek'in sadece dostu değil, en büyük müttefiki olmak istediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Golob, başbakan olarak göreve başladığı Haziran 2022’den bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Bosna Hersek’e gerçekleştirirken, başkent Saraybosna’da resmi törenle karşılandı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Golob, uluslararası arenada son dönemde dayanışma ve siyasi işbirliğinin öneminin artığını söyledi.

Slovenya’nın Bosna Hersek’e yatırım yaptığına işaret eden Golob, “Ziyaretimin temel amacı Slovenya’nın, Bosna Hersek’e, geçen yıl aralık ayında aldığı aday ülke statüsünün ardından, AB üyelik sürecine yardımcı olmak” dedi.

Golob, Bosna Hersek’e iki mesajı olduğunu belirterek, “Birincisi Brüksel’deki atmosfer değişti ve bu tarihi bir şans. Son 20 yılda genişleme politikası teknik ve idari sorunlar nedeniyle durmuştu ancak bu günümüzde siyasi sorun olarak kabul ediliyor. Bosna Hersek’in bu tarihi fırsatı üyelik yolunda kullanması gerektiği kanaatindeyim. İkincisi ise Slovenya Bosna Hersek’in sadece dostu değil, en büyük müttefiki olmayı istiyor. Bu nedenle de teknik, idari, uzman ve maddi her türlü yardımımızı dile getirdik” ifadesini kullandı.

Kristo da Slovenya’nın Bosna Hersek’te yatırım yapan yabancı ülkeler arasında ilk 3 içerisinde bulunduğunu aktararak, gösterilen dostluk için teşekkür etti.

Ülkesinin AB yolunda Slovenya’dan büyük destek aldığını vurgulayan Kristo ise, “Bosna Hersek’in aday ülke statüsü alması için çabaları olan Slovenya’ya teşekkür ederim. Bu, ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor çünkü Avrupa ailesine bir adım daha yakınız. Aday ülke statüsü, Bosna Hersek’in AB içinde yerinin olduğunun bir göstergesi. Slovenya ile Bosna Hersek’e AB üyelik sürecinde teknik destek ve uzman yardımının sağlanacağı bir anlaşma imzalamayı planlıyoruz” dedi.

Bu arada, Golob, Saraybosna’daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edilecek. Golob, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisinin temsilcileriyle de bir araya gelecek. (AA)

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