Sudan Ordusu Komutanı’ndan ateşkes açıklaması

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudanlıların serbestçe hareket etmesini sağlayan ateşkes istediklerini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Burhan, Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Her yere yayılan ve hayati tesisleri işgal eden Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ateşkesten bahsetmek mümkün değil. Şu anda tanık olduğumuz bu talihsiz olayların sebebi HDK’dir. Çatışmayı başlatan onlar. Güçlerimiz halen savunma durumundadır.” dedi.

HDK’nin, hayati önem taşıyan tesisleri hedef alarak devlete karşı hareketlilik başlattığı ve kamuoyu oluşturmaya çalıştığını savunan Burhan, çatışmaların yerleşim yerlerine sıçramasını istemediklerini, en belirgin çatışmaların başkentteki Hartum Havalimanı çevresinde yaşandığını ancak ülkenin kalan 18 eyaletinin ordunun kontrolünde olduğunu vurguladı.

“HER ÖNERİYE AÇIĞIZ”

Burhan, Sudan’ın işlerine karışmaya çalışan ülkeler hakkında bilgileri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Birçok ülke işleri yoluna koymak için bizimle iletişime geçti. Biz bir tarafın arabuluculuğunu diğerine tercih etmiyoruz. Durumun çözülmesine vesile olacak her öneriye açığız. Hiçbir üçüncü taraf bize destek sağlamadı ve dışarıdan desteğin karşı tarafa ulaşmasına da izin vermeyeceğiz.”

“HDK, DEVLETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI”

HDK’nin vatandaşların oldukları yerleşim bölgelerine yayıldığını ve onlarla çatışarak vatandaşların acı çekmesine yol açmak istemediklerini aktaran Burhan, “HDK'nin bize karşı hamlesinin nedeni, askeri güçleri birleştirmeye çalışmamızdı. HDK, Sudan devletini ele geçirmeye ve çerçeve anlaşmayı kendi lehlerine çevirmeye çalıştı.” ifadesini kullandı.

İlan edilip uyulmayan ateşkes ile ilgili olarak Burhan, “HDK, insanları yollarda durduruyor ve özgürlükleri kısıtlıyor. Hastaneleri ele geçiriyorlar. Sudanlıların serbestçe hareket etmesini sağlayan bir ateşkes istiyoruz.” diye konuştu.

“SUDAN’DA İÇ SAVAŞ ÇIKMAYACAK”

Burhan, “Kanuna aykırı hareket eden ve isyancı oldukları için HDK liderleriyle pazarlık yapmayacağız. HDK ile yeniden siyaset konuşulmasına yer yok. Sınırlı sayıda kişinin siyasi hırsları nedeniyle Sudan’da iç savaş çıkmayacak. HDK, çerçeve anlaşmanın imzalandığı Aralık 2022’den önceki mevzilerine dönmeden önce herhangi bir diyalog yok. (HDK Komutanı Muhammed Hamdan) Dagalu’ya yönelik tedbirler doğru zamanda gelecek.” değerlendirmesini yaptı.

SUDAN’DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan’da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300’e yükseldiğini duyurmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Sudan ordusu: Bu bir darbe girişimi

İlginizi Çekebilir Sudan ordusu: Diyaloğa oturmayacağız