Sudan’daki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor

BM, Sudan'da devam eden çatışmalarda can kaybı sayısının 427'ye yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 427’ye yükseldiğini bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan’da 15 Nisan’da başlayan çatışmalar devam ediyor.

Silahlı çatışmalarda en az 427 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 700’den fazla kişi yaralandı.

Kıtlık nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında keskin bir artış yaşandığı ülkede, en az 11 sağlık merkezi saldırıya uğradı ve Hartum ile Darfur eyaletlerindeki birçok sağlık merkezi hizmet veremiyor.

Çatışma bölgelerindeki siviller Çad, Mısır ve Güney Sudan’a kaçarken, birçok uluslararası kuruluş, şu anda faaliyet gösteremediği yerlerden personelini tahliye etti. Uluslararası kuruluşlar, mümkün olan yerlerde hizmetlerini sürdürüyor.

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti. HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik “insani” ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Sudan medyasına konuşan kaynaklar: Erdoğan ile ilgili çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir Sudan'da kaos: Kaçış devam ediyor