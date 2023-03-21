Suudi Arabistan: Türkiye’deki depremzedelere desteğimiz sürecek

Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye desteğini sürdüreceğini bildirdi.

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Ülkenin resmi ajansı SPA’da yer alan haberde, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud liderliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kral Selman’ın ramazan ayı münasebetiyle kendi vatandaşlarını ve tüm Müslümanları tebrik ettiği aktarılan haberde, Bakanlar Kurulunun depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için Belçika’da düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nı ele aldığı kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan’ın konferans sırasında Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesini sağlayacak desteklerini vurguladığı aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na katılan Suudi Arabistan heyetine başkanlık etmişti.

Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerden sonra Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yardım talimatı verdiğini aktaran Rabia, şu ana kadar Suudi Arabistan devleti ve vatandaşların yaptığı bağışların 150 milyon dolara ulaştığına işaret etmişti.

Türkiye ve Suriye’ye şu ana kadar 16 uçakla yardım malzemesi gönderdiklerini dile getiren Rabia, her iki ülkede toplam 3 bin aile için geçici barınma alanları inşasına başladıklarını ifade etmişti. (AA)

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