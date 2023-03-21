Suudi Arabistan’da mahkum olan ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Suudi Arabistan’da, sosyal medya üzerinden hükümete yönelik eleştiri yaptığı için bir yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan Saad İbrahim Almadi adlı ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

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Almadi’nin ABD’de yaşayan oğlu İbrahim Almadi CNN'e yaptığı açıklamada, babasının Riyad'taki hapishaneden salıverildiğini ancak hakkındaki ülke dışına çıkmasını engelleyen seyahat yasağının hala devam ettiğini kaydetti.

İbrahim Almadi, babasının ABD'ye gelene kadar “tam özgür” olmayacağını belirterek, ABD’li veya Suudi yetkililerin ise babasının serbest bırakıldığını henüz resmen teyit etmediğini ifade etti.

Suudi Arabistan ve ABD vatandaşlığı bulunan 72 yaşındaki Almadi, Twitter üzerinden yaptığı yaklaşık 14 paylaşımda Suudi Arabistan hükümetini eleştirmekten, Kasım 2021’de ailesini ziyaret ettiği sırada Riyad’da gözaltına alınmış, Özel Ceza mahkemesinde yargılanarak Ekim 2022’de 16 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD’de yaşayan Almadi’nin, Mekke ve Cidde şehirlerinin eski bölümlerinin yıkılmasına yönelik eleştiri ve krallıktaki yoksulluk endişesi gibi içerikleri bulunan bazı tweetlerini 7 yıl önce attığı ifade edilmişti. (AA)