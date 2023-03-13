Tahıl anlaşması için Cenevre’de kritik görüşme
Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına yönelik müzakereler Cenevre'de başladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri arasında Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına yönelik müzakereler başladı.
Açıklamayı Cenevre’deki Rus heyeti yaptı. BM’nin ticaretten sorumlu yetkilisi Rebeca Grynspan ve yardımdan sorumlu yetkilisi Martin Griffiths’in bu sabah BM’nin Cenevre’deki Avrupa genel merkezine geldiği bildirildi.
Ukrayna’nın Rus ablukası altındaki Karadeniz’deki limanlarından tahıl ihracatını sürdürmesini sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresi 18 Mart’ta dolacak. Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, geçen yıl Temmuz ayında BM ve Türkiye arabuluculuğunda yapılmıştı. (Reuters)