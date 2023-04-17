Tayvan’da gerilim… ABD savaş gemisi gönderdi

ABD savaş gemisi, Çin'in askeri tatbikatının ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin, Çin’in geçen hafta Tayvan Adası çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın ardından dün ilk kez Tayvan Boğazı’ndan geçtiği bildirildi.

ABD Donanmasının Pasifik’teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius’un, “Boğaz’da herhangi bir kıyı devletinin kara sularına dahil olmayan bir koridordan geçiş yaptığı” belirtildi. Geminin geçişinin, uluslararası hukuka uygun icra edilen “rutin faaliyet” olduğu kaydedilen açıklamada, “Geminin Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD’nin özgür ve açık Hint-Pasifik’e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

Geçiş, Çin’in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’ın lideri TsaiIng-wen’in ABD’yi ziyaret ederek Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarhty ile görüşmesinin ardından, 8-10 Nisan’da Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikat sonrası ABD’nin Tayvan Boğazı’ndaki ilk seyir faaliyeti oldu.

ÇİN’DEN TEPKİ

Çin ise ABD’yi geminin geçişini “abartmakla” suçladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO), Tayvan’ın da yer aldığı doğu kıyısındaki bölgelerinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığının Sözcüsü Kıdemli Albay Şi Yi, ABD gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiğini doğrularken “geçişini abartarak duyurduğu” yorumunu yaptı.

Komutanlığa bağlı birliklerin gemiyi seyir rotası boyunca izlediğini ve takip ettiğini belirten Sözcü Şi, “Birlikler, ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı korumak için daima yüksek teyakkuzda olacaktır” dedi.

ABD Donanmasının Pasifik’teki 7. filosuna bağlı görev yapan geminin geçişi, filonun bu yıl Tayvan Boğazı’ndaki ikinci seyir faaliyeti oldu. Daha önce Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Chung-Hoon 6 Ocak’ta Tayvan Boğazı’ndan geçmişti.

Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı’nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor. (AA)

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