TikTok’ta tehlikeli trend… Öğrenciler zehirlendi

ABD'nin Boston şehrindeki Massachusetts Üniversitesi'nde (UMass) "TikTok BORG" trendi sebebiyle zehirlenen birçok öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir TikTok trendi daha olay oldu. Trend Amerika’da pek çok öğrencinin zehirlenmesiyle dikkat çekti.

UMass yetkilileri, öğrencilerin katıldığı eğlence gecesinde “TikTok BORG” isimli trendin neden olduğu aşırı alkol tüketimi yüzünden 28 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, olayın ciddiyeti nedeniyle bölgedeki birçok devlet kurumunun seferber olduğunu kaydetti. Bölge polisi, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

UMass yetkililerince yapılan açıklamada, hafta sonu etkinliklerinin gözden geçirileceği ve alkol tüketimi konusundaki eğitimin artırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, üniversiteye katılan öğrencilere aşırı içki tüketiminin neden olduğu psikolojik sorunlar ve sağlık riskleri konusunda eğitim verildiği hatırlatıldı.

ABD’deki üniversitelerde son zamanlarda sıkça gündeme gelen “TikTok BORG” trendi, Çinli sosyal medya platformunda zararı azaltılmış içki içme yöntemi vadeden yeni bir moda.

“Blackout rage gallon” anlamına gelen BORG; su, votka, kafeinli tatlandırıcı ve elektrolitlerle yapılan alkollü içeceği ifade ediyor. (AA)

İlginizi Çekebilir TikTok'ta garip güneşlenme trendi

İlginizi Çekebilir Biden yönetimi TikTok'la ilgili yeni düzenlemeleri gözden geçiriyor

İlginizi Çekebilir TikTok'ta canlı yayın açtı işten kovuldu