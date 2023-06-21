Titanik enkazında kaybolan turistlerden ses geldi: Zaman daralırken umutlar artıyor

Arama-kurtarma çalışmalarının başarıya ulaşması için “ya tamam ya devam” günü olarak lanse edilen çarşamba günü umut verici haberler de geldi. Aralarında OceanGate Expeditions isimli şirketin CEO’sunun yanı sıra Pakistan ve İngiltere’nin en zengin insanlarının da bulunduğu araçta yaşam belirtileri ortaya çıktı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, resmi yazışmalarda enkazın yakınlarından belirli aralıklarla sesler geldiği belirtildi. Ekipler halen Titan isimli aracın konumunu belirlemeye çalışırken arama kurtarma çalışmalarına katılan bir Kanada ekibi bazı sesler duyulduğunu aktardı. Diğer arama-kurtarma ekipleri de “yaşam belirtisi olabilir” diyerek bazı sesler duyulduğunu doğruladı.



Bu gelişme umutları artırırken, Kanadalı yetkililer “30 dakikalık aralıklarla vurma sesleri geliyor” ifadesini kullandı. Bu ifadeler ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi yazışmalarında da yer aldı.

SONAR İNCELEMEDE DE TESPİT EDİLDİ

Kaşifler Kulübü Başkanı Richard Garriot de Cayeux da, “Halen bir umut var. Kendimize güvenimiz daha da fazla çünkü öncelikle sahadan alınan verilere göre halen umut var zira alandan yaşam belirtisine benzer sinyaller alıyoruz” dedi.

ABD’li yetkililer resmi olarak bu iddiayı doğrulamazken ele geçirilen yazışmalarda, “RCC Halifax, Poseidon’u kullandı, bu araç su altındaki sesleri havadan tespit edebilir. Enkazın yakınlarında çalıştırıldı. Poseidon her 30 dakikada bir vurma sesi duydu. Dört saat sonra bir de sonar inceleme yapıldı ve vurma sesi halen duyuluyordu” ifadesi kullanıldı.

Fakat ABD Sahil Güvenlik Birimi’nden bu konuyla ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi… Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Arama çalışmalarına katılan Kanada’dan P-3 hava aracı denizin atlından sesler tespit etti. Bu seslerin kaynağını bulmak için çalışma yaptık fakat daha detaylıca yapılan incelemelerden negatif sonuç aldık. Fakat çalışmalar devam ediyor” denildi.

P-3 hava aracından alınan verilerin ABD’li diğer kurumlarla da paylaşıldığı aktarıldı.

ZENGİN TURİSTLER MAHSUR KALDI

Milyarder Hamish Harding, Fransız kaşif Paul-Henri Nargeolet, OceanGate’in CEO’su Stockton Rush, 48 yaşındaki iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman Dawood’un Titan isimli keşif aracında mahsur kaldığı dün açıklanmıştı.

Maceracı bir kişiliğe sahip olan ve daha önce uzaya da giden Harding aynı zamanda Kaşifler Kulübü’nün kurucu üyelerinden biri olarak biliniyor. Bu kuruluşun ABD Kongresi, Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ve Beyaz Saray ile doğrudan iletişimi olduğu biliniyor.