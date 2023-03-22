Trump’ın isteği kafaları karıştırdı: Beni kelepçelesinler

ABD, ülkenin eski başkanı Donald Trump'ı konuşmaya devam ediyor...

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, son günlerde yaptığı açıklamalar ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmüyor…

Manhattan Bölge Savcısı Bragg'ın, Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya hazırlandığı konuşulurken dikkat çekici bir iddia Trump’a yakın kaynaklardan geldi. Daniels’in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmiş ve Trump da bu hafta gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Henüz gözaltına alınmayan Trump’a yakın kaynaklar ABD’nin eski başkanının kelepçelenme isteği içerisinde olduğunu söyledi. Mahkemeye götürülürken kelepçelenmek istediğini yakınlarına söyleyen Trump’ın danışmanları ise Trump’ın bu konuda ciddi olup olmadığını anlayamadığını duyurdu.

Trump’ın mahkeme sürecini haksız bulduğu ve bu sebeple kelepçeli olarak görüntü vererek 2024 seçimleri öncesinde seçmen kitlesini hareketlendirmek istediği tahmin ediliyor. Trump’ın yargı sürecinin adil olmadığını söyleyerek bu şekilde poz vererek sürecin yüzü olmayı amaçladığı da iddialar arasında.

Trump’ın kurmaylarının eski ABD başkanına, “Kendiniz teslim olun” önerisinde bulunduğu da belirtilirken Trump’ın ise bu talebi reddettiği ve Gizli Servis’ten de koruma talep etmeyeceği açıklandı. Trump’ın yakınlarına, “Eğer biri beni vurursa ben de şehit olabilirim. Eğer vurulursam 2024’teki seçimleri büyük ihtimalle kazanırım” dediği öğrenildi.

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