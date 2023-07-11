Türk yetkili Reuters’a konuştu: Türkiye’nin ekonomisi sıkıntı çekiyor

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde dün Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakarken, Türkiye'den üst düzey bir isim Reuters'a ekonomik itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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İsveç’in NATO’ya üye olması için dün yoğun bir şekilde yürütülen görüşmelerin ardından üst düzey bir Türk yetkili Reuters’a açıklamalarda bulundu.

İsmi açıklanmayan Türk yetkili, “İsveç’e NATO için yeşil ışık yakılmasının ardından AB reform grubunun canlandırılması planlanıyor. AB’den vize muafiyeti gibi alanlarda somut ilerleme ve üyelik müzakerelerinde yarım kalan fasılların sonuçlanmasını istiyoruz” dedi.

ABD ile ilgili ilişkilerde de Türk yetkili, “ABD ile de olabildiğince makul bir ilişki gelişecek, konuların belki hepsi çözülemeyecek ama birkaçının çok hızlı sonuçlanmasını istiyor ve bekliyoruz. Rusya ile ilişkilerin zora gireceği, bozulacağı gibi bir çıkarım asla olmamalı” yorumunu yaptı.

Türk yetkili, son dönemde yaşanan ekonomik kriz ile ilgili olarak da, “”Türkiye ekonomide bazı konularda sıkıntılar çekiyor, Batı’nın Türkiye’nin kaynak ihtiyacında yanında olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

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