Türkiye’den İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Görüşme sonrası Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı ifade edildi. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda geçtiğimiz hafta "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson’la üçlü görüşmesi basına kapalı yapıldı.

İSVEÇ’İN ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

Görüşme sonrası yapılan açıklamada İsveç’in, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Türkiye, İsveç ve NATO’nun Vilnius’taki üçlü görüşmesinde, İsveç’in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ’ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

Üst düzey Türk yetkili, Vilnius’taki üçlü toplantıda Türkiye’nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi.



NATO TARİHİNDE BİR İLK

Görüşme sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını bildirdi. Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç’in, Türkiye’nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.

ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. NATO Zirvesi'nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Charles Michel, Twitter hesabından, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “iyi bir görüşme yaptıklarını” aktaran Michel, “AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları konuştuk.” ifadesini kullandı.

Michel, AB ülkelerinin liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi’nin AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i stratejik ve ileriye dönük olacak şekilde bir rapor hazırlamasını istediğini kaydetti.

ERDOĞAN, “ONAY VERMEYİZ” DEMİŞTİ

Önceki gün Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin “Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan açıklamalarının devamında, “Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz” demişti.

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