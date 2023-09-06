Türkiye’den AB’ye üyelik ve vize serbestisi çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, “Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Düzensiz göçle mücadelede de adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğine ihtiyacımızı yineledik” ifadelerini kullandı.

Fidan, “Avrupa Birliği’nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz” dedi. Fidan, “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade” diye konuştu.

Suriye’de Arap aşiretlerinin YPG işgaline karşı başkaldırmasının öngördükleri bir durum olduğunu da belirten Fidan, “YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa (Deyrizor’da) gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç” dedi.

Varhelyi ise konuşmasında, “Ankara'da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. (AJANSLAR)

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