Türkiye’den arazi aldığı iddia edilmişti… Bill Gates hakkında çarpıcı iddia

Bir süre önce Türkiye'den arsa ve arazi satın aldığı iddia edilen Microsoft'un kurucularından Bill Gates hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de piyasaya çıkan bir kitap, dünyanın en zengin insanlarının arsa ve tarla arazisi yatırımlarının detaylarını mercek altına aldı…

Seamus Bruner tarafından kaleme alınan ve “Kontroligarklar” ismiyle piyasaya çıkan kitapta aralarında Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg ve George Soros gibi isimlerin yaptığı arsa yatırımları incelendi.

Kitapta, Bill Gates’in gezegeni kurtarma kisvesi altında devasa arazilere para harcadığı, çiftlikleri tehdit ettiği ve sahte etlere yatırım yaptığı iddia edilirken bu sayede de servetini artırarak hem vegan sektöründe hem de gıda endüstrisinde tekelleşmeye çalıştığı öne sürüldü.

Makalede, Gates’in ABD’deki tarım arazilerine yaptığı yatırımların servetini artırdığı ve Gates’in bu sayede ABD’nin gıda tedarikinin tekelini eline geçirmeye çalıştığı da kaydedildi.

Microsoft’un kurucusunun patentli gübrelere, yapay ete ve 270.000 dönümlük Amerikan tarım arazisine yaptığı son yatırımlara atıfta bulunan Bruner, iklim eyleminin açık sözlü bir savunucusu olan Gates’in spekülasyonlarından nasıl yararlanacağını yazıyor.

Bruner, milyarderlerin Amerikalılar üzerindeki etkisini ele aldığı çalışmasında, “Gıda sisteminin ele geçirilmesi, bu kitaptaki diğer pek çok kontrol planı gibi, Rockefeller’larla başladı ve Bill Gates tarafından ilerletildi” diye yazıyor.

Kitapta Bruner, “Petrolden yazılıma ve nihayetinde biyoteknolojiye kadar tekellerinin çoğu gibi gıdanın ele geçirilmesi de ticari markalar, telif hakları ve patentler yoluyla gıda üretiminin fikri mülkiyetini kontrol etmekle ilgilidir” diye devam ediyor.

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