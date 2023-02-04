Türkiye’ya kaçan Iraklı YouTuber, babası tarafından katledildi

Türkiye’de yaşayan YouTuber Tiba al-Ali’nin babası tarafından öldürüldüğü korkunç cinayet kan dondurdu ve Irak'ta "namus cinayeti" tartışmasını alevlendirdi.

Sozcu.com.tr

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2017'de Irak'tan Türkiye'ye kaçan ve YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan 22 yaşındaki Tiba al-Ali, ailesinin planladığı korkunç bir cinayete kurban gitti. Suriyeli erkek arkadaşıyla evlilik hayalleri kuran Ali, geçen ay sonunda beş yıl önce kaçtığı memleketini ziyaret etmeye karar verdi.

Türkiye'de yaşamasından rahatsız olan ailesiyle uzun süredir sorun yaşayan 22 yaşındaki YouTuber, geçen ay Irak'ın ulusal futbol takımını Körfez Kupası maçlarında desteklemek için ülkesine döndü. Bunu haber alan ailesi, genç kadını Irak'ın güneyindeki memleketi Divaniye'ye kaçırdı.



Genç kadın burada babası tarafından “namus” adı altında boğularak vahşice katledildi.

Cinayet öncesinde polisin aile ve genç kadın arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Saad Maan, Twitter'da yaptığı açıklamada Iraklı makamların aile krizini çözmek için araya girdiğini belirtti. Maan, aile ile Ali’yi barıştırma yolunda olumlu yönde ilerlediklerini ve ölüm haberinin kendilerini şaşırttığını kaydetti.

İLAÇLA BAYILTIP KAÇIRDILAR

Teslim olan katil babanın genç kadının Türkiye'de tek başına yaşamasından rahatsız olduğu belirtilirken Ali'nin Bağdat'ta annesiyle buluştuğu sırada ilaçla bayıltılıp ailesindeki erkekler tarafından kaçırıldığı kaydedildi.

IRAK’TAKİ YASALAR TARTIŞMA YARATTI

Genç kadın, Suriyeli erkek arkadaşıyla Türkiye'deki günlük yaşamına dair çektiği videolarla birçok takipçi kazanmıştı.

Ali'nin ölümü Irak'ta büyük tepkiye yol açtı. Düzenlenen gösterilerde sivil toplum kuruluşları, Irak’ta kadın cinayetlerini önlemek için failin cezalandırılmasını istedi. Sosyal medyada da yarın Bağdat'ta genç kadın için gösteri düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Iraklı Kürt kadın siyasetçi Ala Talabani hükümetlerin yeterli önlem almaması nedeniyle kadınların çağdışı geleneklerin kurbanı olduğu yorumunu yaptı. Uluslararası Af Örgütü de cinayeti kınayarak Irak'ta sözde “namus cinayetlerini” önlemek için cezaların artırılması çağrısında bulundu.

Irak'taki ceza kanunları nedeniyle katil babanın “namus cinayeti” işlediğini söyleyip ceza almadan serbest bırakılmasından endişe ediliyor.

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