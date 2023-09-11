Uçağı arızalanan başbakan Hindistan’da mahsur kaldı

Kanada Başbakanı Trudeau, uçağının arızalanması nedeniyle Hindistan'da mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağındaki teknik arıza nedeniyle G20 zirvesi için gittiği Hindistan’da mahsur kaldı.

G20 Zirvesi sonrası havalimanına gitmek üzere yola çıkan Trudeau, uçakta teknik bir arıza yaşandığı uyarsı alınca geri döndü. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trudeau ve heyetinin Kanada Silahlı Kuvvetlerinden uyarı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan’da kalacak” denildi.

MODİ-TRUDEAU GÖRÜŞMESİNDE GERİLİM

Bu arada Hindistan basınına göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Trudeau, Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede gerilim yaşadı.

Modi, Trudeau’ya “Kanada’daki aşırılık yanlılarının Hindistan karşıtı eylemlerinden ciddi endişe duyduğunu” söyledi. Modi, Kanada’daki Hindistan karşıtı eylemlerin “ayrılıkçılığı teşvik ettiğini ve Hint diplomatlara yönelik şiddeti kışkırttığını” belirterek Kanadalı mevkidaşına şikayette bulundu.