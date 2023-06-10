Uçak kazasından kurtulan 4 çocuk 40 gün sonra ormanda sağ bulundu

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktan sağ çıktıkları belirtilen ancak ulaşılamayan 4 çocuğun, günlerdir süren aramalar sonucu ormanda sağ bulunması ülkeyi sevince boğdu. Aralarında 12 aylık bebeğin de bulunduğu kardeşlerin meyve yiyerek hayatta kaldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya’da, 1 Mayıs’ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs’ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk, günlerdir askeri uçaklarla ve köpeklerle ormanda süren aramalar sonucu kurtarıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanda 17 Mayıs’ta enkazı bulunan küçük uçakta, çocukların annesi dahil 4 yetişkinin cesedi tespit edilmişti. Sağ olduğu bildirilen ve izlerine rastlanan çocuklara ise ulaşılamamıştı.

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs’taki açıklamasında, çocuklar hayatta olduğu belirtilmiş ancak akıbetleri doğrulanamamıştı.

KURTARMA HABERİ DOĞRULANMAMIŞTI

Kolombiya hükümeti dün en büyüğü 13 yaşında, en küçüğü 12 aylık olan üçü kız biri oğlan 4 kardeşin ormanda sağ bulunduğunu doğrulayarak çocukların fotoğraflarını paylaştı. Devlet Başkanı Gustavo Petro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu” ifadesini kullandı.

Petro 17 Mayıs'ta çocukların sağ bulunduğu yönündeki tweet'ini, bilginin doğrulanmadığını söyleyerek silmişti. Kolombiya lideri dün yaptığı açıklamada “Birliktelerdi, ama zayıf düşmüşler. Doktorlar inceleyecek” dedi.

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Kolombiya ordusu haberi “Mucize” olarak duyurdu. Açıklamada, dört kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, “Mucize, Mucize, Mucize” ifadesine yer verildi.

Askeri personel tarafından bulunan ve hemen başkent Bogota'da hastaneye kaldırılan çocukların “sıvı kaybı” ve “böcek ısırığı” kaynaklı sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Dört kardeşin ormanda derme çatma bir sığınak yapıp meyve yiyerek hayatta kaldığı kaydedildi.

Yerli toplumundan olduğu belirtilen 13, 9, 4 ve 1 yaşındaki çocukların uçağın düştüğü yere yakın bir alanda bulunduğu aktarıldı. Dört kardeşin büyükbabası Narcizo Mucutuy, kurtarma haberinin kendisini sevince boğduğunu söyledi.

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