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Ukrayna birlikleri, tank eğitimi için İngiltere’de

Ukrayna tankçı birlikleri, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndereceği Challenger 2 tipi tankların kullanım eğitimini almak üzere İngiltere'ye geldi.

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Ukrayna birlikleri, tank eğitimi için İngiltere’de

Açıklama İngiltere Savunma Bakanlığından yapıldı. Ukrayna’ya desteğin süreceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Ukraynalı tankçı birlikleri, Rusya’ya karşı devam eden mücadeleleri için eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, küresel ortak ülkelerle birlikte Ukrayna’ya Challenger 2 tankları sağlayacak ve bu da Ukrayna’ya uluslararası desteğin gücünü gösterecek” denildi. (DHA)

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