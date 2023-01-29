Ukrayna birlikleri, tank eğitimi için İngiltere’de
Ukrayna tankçı birlikleri, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndereceği Challenger 2 tipi tankların kullanım eğitimini almak üzere İngiltere'ye geldi.
Açıklama İngiltere Savunma Bakanlığından yapıldı. Ukrayna’ya desteğin süreceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Ukraynalı tankçı birlikleri, Rusya’ya karşı devam eden mücadeleleri için eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, küresel ortak ülkelerle birlikte Ukrayna’ya Challenger 2 tankları sağlayacak ve bu da Ukrayna’ya uluslararası desteğin gücünü gösterecek” denildi. (DHA)