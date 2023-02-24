Ukrayna işgalinin birinci yıldönümünde bir başka ülkede de savaş sesleri yükseliyor

Ukrayna işgalinin birinci yıldönümünde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bir başka ülkede daha tansiyon hızla tırmanıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinde gerilim son günlerde hızla artarken, Ukrayna gibi Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Moldova'da da tansiyon tırmanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Moldova'nın tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester bölgesini işgal etmeye hazırlandığını açıklaması, gözlerin bir anda bu bölgeye dönmesine yol açtı. Açıklamada Ukrayna'nın Transdinyester üzerinden Rus güçlerine saldırmak için bölgeye silah yığdığı iddia edildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Ukrayna-Transdinyester sınırı yakınında önemli sayıda Ukrayna askeri birliği ve askeri teknik araçlar konuşlandı. Ayrıca Transdinyester üzerinde Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarının uçuşlarında benzeri görülmemiş bir artış var” ifadeleri dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarından Mihail Galuzin de Batılı ülkelerin Moldova'daki AB yanlısı hükümete Transdinyester'le teması kesme talimatı verdiğini savundu.

MOLDOVA: PSİKOLOJİK OPERASYON

Bu iddialara Moldova'dan yanıt gecikmedi. Moldova hükümeti, Rusya'nın bu iddialarını reddederek sükûnet çağrısı yaptı. Açıklamada, hükümetin olası tehditlerle ilgili olarak yabancı ortaklarla beraber çalıştığı ve yürütülen çalışmalar sonucu kamuoyuna bilgi vereceği kaydedildi.

Kişinev'deki hükümet yetkilileri de Rusya'nın iddialarını “psikolojik bir operasyon” olarak nitelendirdi.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, bu ay başında Moskova'yı ülkede darbe hazırlığı yapmakla ve Transdinyester'i savaşa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

Batı yanlılarının yönetimde olduğu Moldova, geçen haziran ayında Ukrayna ile aynı gün AB adayı olmuştu. 2,6 milyon nüfusa sahip Moldova, Avrupa'nın en yoksul ülkeleri arasında ve Ukrayna'daki savaştan da maddi olarak büyük yara aldı.

UKRAYNA’YLA DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Transdinyester birçok özelliğiyle Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği bölgeye benziyor.

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının ardından Rusya destekli Transdinyester bölgesi, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti. Moldova ile Transdinyester arasında patlak veren çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

BM üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi meclisi, ordusu ve polisi var. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Transdinyester'de halkın çoğu Moldova'nın yanı sıra Rusya pasaportu da taşıyor. Bölgede çoğunluk Rusya'ya bağlanmak istiyor ancak ülkenin Rusya ile kara bağlantısı yok.

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