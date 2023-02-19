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Ukraynalı arama-kurtarma ekipleri ülkesine dönüyor

24 Şubat 2022'den beri Rusya ile savaşın içinde olan Ukrayna'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım için gelen ekiplerin geri döndüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr
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Ukraynalı arama-kurtarma ekipleri ülkesine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Ukraynalı ekip, ülkesine dönüyor.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arama kurtarma ekiplerimiz Türkiye’deki görevlerini tamamladılar. Ukraynalıları kurtarmak için evine dönüyorlar. Çünkü savaş devam ediyor” dedi.

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