Ukrayna’ya tank gönderme kararı Avrupa ülkelerinde memnuniyetle karşılandı

Almanya'nın Ukrayna'ya tank verme kararı pek çok Avrupa ülkesi tarafından memnuniyetle karşılanırken, şu ana kadar üç ülkeden Ukrayna'ya toplamda 50 tank gönderileceği belirtildi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı ve 11 aydır devam eden savaşta, Ukrayna’nın bir süredir Batı ülkelerinden talep ettiği tanklara ilişkin önemli bir eşik aşıldı.

Tank üretiminde önde gelen ülkelerden Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, bugün yaptığı açıklamada, “Leopard 2 A6” ana muharebe tanklarını Ukrayna'ya sağlayacaklarını ayrıca envanterinde Leopard-2 tankı bulunan ve bunları Ukrayna'ya vermek isteyenlere de onay vereceklerini duyurdu.

Buna göre Almanya, Ukrayna’ya, silahlı kuvvetler envanterinden 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacak.

Alman hükümetinden gelen açıklama, pek çok Avrupa ülkesi tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı ülkeler de Almanya’nın yeşil ışık yakmasıyla envanterinden Ukrayna’ya vereceği tank sayısını açıkladı.

NATO, POLONYA VE ALMANYA KARARDAN MEMNUN

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Almanya’nın diğer NATO müttefikleri ve ortaklarıyla istişare içinde Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya gönderme kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stoltenberg, “Rusya’nın savaşında böyle kritik bir zamanda bunlar Ukrayna’nın kendini savunmasına, kazanmasına ve bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek.” dedi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin haberine göre, Elysee Sarayı, Fransa’nın Ukrayna’ya, AMX10 RC tipi hafif muharebe tankı teslimatına ilişkin taahhüdünden sonra Almanya’nın Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını açıkladı. Fransa'nın 20 civarında hafif muharebe tankı vereceği basına yansıdı.

Fransa’nın, Ukrayna’nın talebi üzerine Almanya’nın bu tankların gönderilmesine yeşil ışık yakmasını olumlu bulduğu belirtildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki de Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme kararını memnuniyetle karşıladı.

Duda ve Morawiecki, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, etkili diplomasinin sonuçlarının alındığını kaydetti.

Başbakan Morawiecki, “Teşekkürler. Almanya’nın Leopardları Ukrayna’ya gönderme kararı, Rusya’yı durdurmak için büyük bir adım. Birlikte daha güçlüyüz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Duda ise kararı doğru bulduğunu ve memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bu arada, Polonya medyasındaki haberlere göre, Varşova yönetimi, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı göndermeyi planlıyor.

BALTIK ÜLKELERİNDEN ALMANYA’NIN KARARINA DESTEK

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Almanya’nın Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık yakarak NATO müttefiklerinin birliğini koruduğunu söyledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Almanya’nın kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, “Bu, Rusya’nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna’ya yardım için atılan önemli bir adım. Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de “Alman hükümetinin Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya gönderme ve diğer ülkelerin de benzer şekilde hareket etmesine izin verme kararını memnuniyetle karşılıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

HOLLANDA VE İSPANYA TANK GÖNDERMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol EFE ajansına yaptığı açıklamada, İspanya’nın müttefik ülkelerle koordineli şekilde Ukrayna’ya Leopard tankı göndermeye hazır olduğunu söyledi.

İspanya’nın, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’ya askeri nitelikli her türlü malzemeyi gönderdiğini vurgulayan Robles, askeri malzemelerin gönderilmesinde koordinasyonun esas olduğunu, bunun tanklar için de geçerli olacağını kaydetti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, Hollanda’nın da Ukrayna’ya tank göndermeyi değerlendirdiğini belirterek, “Almanya'dan kiraladığımız 18 (Leopard 2) tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderebiliriz.” dedi.

Ukrayna’nın tank istemesinin “anlaşılır” olduğunu dile getiren Rutte, “Onlar çok yüksek teknolojiye sahip ve savaş alanında fark oluşturuyor. Rusya savaşı mutlaka kaybetmeli.” diye konuştu.

İSVEÇ’İN TANK GÖNDERME PLANI YOK

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da Brüksel’de gazetecilerin, ülkesinin Ukrayna’ya askeri desteği ve Almanya gibi Leopard tanklarını gönderip göndermeyeceği hakkındaki sorusuna “İsveç’in bu tankları Ukrayna’ya gönderme planı yok. Şu anda İsveç’te tank bağışı için hazırlık yok ancak bu, daha sonraki bir aşamada ihtimal dışı değil.” yanıtını verdi.

İTALYA’NIN GÜNDEMİNDE HAVA SAVUNMA FÜZESİ GÖNDERİLMESİ VAR

Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını verme kararı, İtalyan basınında geniş yankı yarattı. “ABD ve Almanya, Ukrayna’ya tank gönderiyor” başlıkları dikkati çekerken, İtalyan makamlarından herhangi bir açıklama gelmedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bir radyo kanalına verdiği demeçte, “Ukrayna’nın bağımsızlığını savunmak için müttefiklerimizle birlikte çalışmak istiyoruz. Parlamentonun da karar verdiği üzere hava savunma sistemi gibi silah gönderme imkanına sahip olmaya devam edeceğiz. Sivil halka yönelik yardım ve elektrik malzemesi göndermeye devam edeceğiz.” dedi.

ALMANYA’NIN UKRAYNA’YA YEŞİK IŞIK YAKMA SÜRECİ

Kiev yönetimi, bir süredir Batılı ülkelerden muharebe tankı talep ediyordu.

ABD’nin davetiyle 20 Ocak Cuma günü Almanya’daki Ramstein hava üssünde 50 ülke temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantıda, Almanya'nın onayı olmadan üçüncü bir ülkeye gönderilemeyen Leopard tanklarının Ukrayna’ya, Polonya başta olmak üzere bazı ülkelerden sevkiyatı görüşülmüş ancak bir karar çıkmamıştı.

Ukrayna’ya tank verilmesi konusunda hızlı karar almamakla eleştirilen Almanya’nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 22 Ocak’ta bir Fransız kanalına, Polonya’nın henüz Almanya’dan böyle bir talebinin olmadığını, Ukrayna’ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde Polonya’ya karşı çıkmayacakları açıklamasını yapmıştı.

Baerbock’un yaktığı yeşil ışık üzerine Polonya, 24 Ocak Salı günü Almanya'ya resmi başvurusunu yapmıştı.

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