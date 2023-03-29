Ülkede alarm! Lassa ateşi iki haftada 40 can aldı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında son iki haftada 40 kişi yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak’tan bu yana Lassa salgınının ülkenin 23 eyaletine yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede son iki haftada Lassa ateşi salgınından 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ocaktan bu yana salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 142’ye çıktığı, bu süreçte 784 vaka tespit edildiği bildirildi.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle “acil durum” ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

NİJERYA’DA İLK OLARAK 1969’DA RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya’da ilk olarak 1969’da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Lassa ateşi salgını yayılıyor! Ölü sayısı 178'e çıktı