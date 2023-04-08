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Ülkede terör şoku! 44 kişi öldürüldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 44 kişi yaşamını yitirdi.

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Ülkede terör şoku! 44 kişi öldürüldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin Sahel bölgesinde yer alan Kourakou ve Tondobi köylerine saldırdı.

Olayda 44 kişi yaşamını yitirirken saldırıyı üstlenen olmadı.

2 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Komşu ülke Mali’deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015’ten bu yana Burkina Faso’nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015’ten Aralık 2021’e kadar 600’ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi, 2 milyon kişi evlerini terk etti. (AA)

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