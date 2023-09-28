Ünlü uzman uyardı: Beş adam yüzünden dünyanın sonu gelebilir

Ünlü bir matematikçi olan Eric Weinstein, dünyanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Weinstein, beş ülke liderine dikkat çekerek, dünyanın nükleer savaş tehdidi altında olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Nükleer silahların dünya için son derece yıkıcı olduğu bilinse de ve bu silahlarla yapılacak savaşın ihtimali bile insanların dehşete kapılmasına neden olsa da ünlü bir matematikçi insanlığın bu durumdan yeterince korkmadığını söyledi.

Uzman matematikçi Eric Weinstein’a göre, insanlar modern yaşamın hızlı temposuna kendini o kadar kaptırmış durumda ki nükleer savaştan yeterince korkmuyor bile. Oysa Weinstein, Ukrayna’daki savaşın dünyayı Küba Füze Krizi’nden bu yana hiç olmadığı kadar nükleer savaşa yaklaştırdığı konusunda uyardı.

Weinstein, mevcut nükleer çatışma riskinin yüzde 1 ila yüzde 5 arasında olmasına rağmen çoğu insanın tehdidi yeterince ciddiye almadığını söylüyor: “Öğrendiğim bir şey var ki, eğer olasılık yüzde 50’nin üzerinde değilse, nüfusun büyük bir yüzdesi bunun olası olmadığını düşünüyor. Konuştuğumuz şeyin üstünde durmuyorlar bile.”

İŞTE O İSİMLER…

Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesi olan Eric Weinstein, bildiğimiz dünyanın beş insanın tercihleri ​​tarafından yok edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor; “Putin, Biden, Zelenskiy, Xi ve Kim.”

Weinstein, 2019’da da bir füzyon bombasının halka açık bir şekilde gösterilmesini önerdi, çünkü çoğu insan modern silahların neden olabileceği yıkımın boyutunu anlayamıyor. Katıldığı bir podcast’te atom ve DNA’nın yapısıyla ilgili hızlanan araştırmaların önemine dikkat çekerken, “Bu yenilikler, insanları nasıl kontrol edileceğini bilmedikleri bir güçle oynayarak, kendi yok olmalarını mümkün kıldı” dedi.

Weinstein, çoğu insanın Ukrayna’daki savaşı pembe dizi gibi izlediğini, dünyanın sonunu getirecek bir tehdit olarak görmediğini de sözlerine ekledi.

Ancak Ukrayna’daki savaşın basında çıkan haberlerden çok daha ölümcül olduğunu söylüyor: “İkinci Dünya Savaşı düzeni artık bozuldu. Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali 21. yüzyılda eşi benzeri görülmemiş bir olay. Her şeyi bir arada tutan şey artık kırıldı ve Küba Füze Krizi’ne benzer bir durum yaşıyoruz.”

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