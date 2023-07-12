Wall Street Journal, Erdoğan’ın Avrupa hamlesini analiz etti: Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları…

Bu hafta Litvanya'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktıktan sonra AB üyeliği ile ilgili taleplerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD medyasının gündemi oldu... Erdoğan hakkında dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması ve başta ABD Başkanı Biden olmak üzere birçok liderle görüşmesinin ardından ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal dikkat çekici bir makale yayınladı…

Analizde, “Türkiye’nin ekonomik sorunları, Erdoğan’ı Putin’den uzaklaşmaya zorluyor. Seçim zaferinin ardından yabancı dövize aç olan Türkiye Cumhurbaşkanı, Batı’ya döndü. Erdoğan, dış siyasetini Batı’ya çevirdi ve bunun Avrupa ve Ukrayna’daki savaşta bir güç dengesinde etkisi olabilir” yorumu yapıldı. Bir yılı aşkın bir süredir Erdoğan’ın Batı ile Rusya arasında arabuluculuk görevini üstlendiği hatırlatılırken, “Kötüye giden ekonomiye destek bulmak için ABD ve Batılı müttefikleriyle ilişkisini kuvvetlendirmeye çalışıyor” denildi.

“TEST EDECEKLER”

Erdoğan’ın geçen hafta Ukrayna lideri Zelenskiy’i ağırladığı hatırlatılırken, “Erdoğan’ın hamleleri Washington ve Avrupa ile ilişkileri yumuşatacak ve 20 milyar dolarlık F-16 satışına da onay sağlayacak. Fakat aynı zamanda Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun süredir devam eden ortaklığını da test edecekler” yorumu yapıldı.

Makalede Türkiye ile Rusya arasında silah ve enerji alanında anlaşmalar olduğu hatırlatılırken Suriye, Libya ve Ukrayna gibi konularda da karşı karşıya olduğu da vurgulandı.

İŞTE 3 NEDEN

Wall Street Journal, uzmanların, Erdoğan’ın Batı’ya dönmesinin arkasında 3 neden olduğunu aktardı. Haberde, “Erdoğan, Wagner’in isyan girişimi sonrasında Putin’i zayıf gördü. Erdoğan ülke ekonomisini yönetemediği için Türkiye’nin ümitsizce dövize ihtiyacı var. Ve Mayıs ayında yapılan seçimlerde Erdoğan çok az bir farkla kazandı ve Erdoğan, kampanyasının merkezinde yer alan milliyetçi ve Batı karşıtı duyguları harekete geçirmek için daha az baskıyla karşı karşıya” yorumu yapıldı. Haberde Türkiye’nin AB üyelik sürecinin çökme noktasına gelmesinin sebebinin Ankara’nın Batı karşıtı söylemi olduğu da belirtildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden olan Wall Street Journal’daki haberde Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkisini devam ettirmesinin beklendiği aktarılırken Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında iki ülke arasındaki ekonomik hareketliliğin artmasının da altı çizildi. Haberde, “Fakat Erdoğan, sadece Rus fonunun Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözemeyeceğinin farkında değil” ifadesi de yer aldı.

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