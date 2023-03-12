Wall Street Journal’dan deprem, seçim ve muhalefet analizi: Erdoğan için bir test

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle sarsılırken, kamuoyunun sıklıkla tartıştığı konulardan biri hükümetin bölgeye müdahalesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir" dediği durum ABD'nin saygın medya kuruluşu Wall Street Journal'ın da gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında hafta içinde seçim tarihinin resmen açıklanmasıyla birlikte hareketlilik sürüyor…

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden önce uluslararası medya kuruluşları da Türkiye’yi yakından takip ederken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal, deprem felaketi sonrasında yaşananları ve seçim sürecini değerlendirdi.

“Deprem yardımları Erdoğan’ın rakiplerinden geliyor” başlığıyla okura aktarılan haberde, “Hayati hizmetlerin çökmesi ve yardım çalışmalarının hükümetten bağımsız bir şekilde gelmesi cumhurbaşkanını seçimden önce test ediyor” yorumu yapıldı.

Haberde, “Türkiye’de hükümetin geçen ay yaşanan deprem sonrasındaki krizi yönetimde sorun yaşaması Cumhurbaşkanı Erdoğan için garip bir durum yarattı: En büyük rakipleri devletin müdahalesinde oluşan boşlukları doldurdu” ifadesi kullanıldı. Jared Malsin imzalı haberde, “Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve muhalefet partilerinin yönettiği belediyeler, en çok etkilenen bölgelerin çoğunda vekil hükümet oldular ve hükümetin çok az yardımının geldiği bölgelerde gıda-kıyafet dağıttılar, tıp merkezleri yaptılar, çöpleri topladılar, yangınla mücadele ettiler ve yolları yaptılar” yorumu yapıldı.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak lanse ettiği Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye ekipleri, polis, doktor ve gönüllülerin Hatay’da en görünen figürler olduğuna da dikkat çekildi. Wall Street Journal muhabiri, “Hayati devlet hizmetlerinin çökmesi ve hükümetten bağımsız yardım çalışmalarının artması yıllarca gücü merkezde toplamak isteyen Erdoğan için Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesinde bir test oldu” dedi. Bölgede su ve elektrik gibi hayati hizmetlerin halen olmadığının belirtildiği haberde, gıda ve hijyen malzemeleri stoklarında da sıkıntılar olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan Melek Aydın isimli bir kadın, “Bizi unuttular. Oy istemeye gelince çok güzel konuşuyorlar fakat yardım istediğimizde kimse yok” ifadesini kullandı. Haberde, “Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin doğal afetler sonrasında yardım etmesi şaşırtıcı değil. Fakat muhalefetin kontrolündeki İstanbul şehir yönetiminin yardımdaki rolü, görevde olduğu 20 yıl boyunca Türkiye devletini yeniden yaratan ve yerel kurumları geride bırakarak başkanlık sistemini isteyen Erdoğan için bir açmaz” ifadesi de kullanıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Deprem sonrasında hükümetin krize geç müdahale etmesi tartışması başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan 10 Şubat’ta, “Müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştıramadığımız bir gerçektir” ifadesini kullanmıştı.

27 Şubat’ta ise Adıyaman’a giden Erdoğan burada da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada “Adıyaman'da depremin ardından ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Bu yüzden sizden helallik istiyorum” demişti.

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