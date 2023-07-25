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Yangın söndürme uçağı düştü

Son haftalarda yangınlarla mücadele eden Yunanistan'dan kötü haber geldi.

Sozcu.com.tr
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Yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü.

İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan’a ait olduğu ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. (AA)

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