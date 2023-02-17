Yemenli kadın, enkazdan çıkarıldıktan birkaç saat sonra doğum yaptı

Malatya’da depremde eşini kaybeden ve enkazdan kurtarıldıktan saatler sonra doğum yapan Yemenli Faten Al Yousifi, yaşadıklarını İngiliz BBC televizyonuna anlattı.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan illerden Malatya'da enkazdan çıkarılan bir kadının doğum yapması uluslararası basında gündem oldu.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Malatya'da depremden kurtulduktan sonra doğum yapan Yemenli Faten Al Yousifi'nin hikayesini paylaştı.

39 yaşındaki Al Yousifi, depreme 39 haftalık hamileyken yakalandı. Yemenli kadın, evinde bebek odasını hazırlamıştı ve bebeğine kavuşmayı bekliyordu ancak ilk depremde Malatya'da yaşadığı ev yerle bir oldu.

Saatlerce enkaz altında kalan kadın, bir aile dostu tarafından yıkıntıların arasından güçlükle çıkarıldı. BBC'ye WhatsApp aracılığıyla konuşan genç kadın, “O anda hayatta olduğuma inanamıyordum” dedi.

Hızla hastaneye kaldırılan Al Yousifi, sezaryenle kızına kavuştu. Bebeğine Arapçada “gümüş” anlamına gelen Loujain ismini veren yeni anne, depremde eşini kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan aile dostu Hisham, yakınlardaki başka bir apartmanın ailenin yaşadığı evin üzerine yıkıldığını, bebeğin babası olan 29 yaşındaki Burhan Al Alimi'nin hayatını kaybettiğini ve naaşının üç gün sonra çıkarılabildiğini söyledi.

Burhan Al Alimi'nin İnönü Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünde okuduğu ve son sınıfta olduğu kaydedildi.

SAVAŞTA ÜLKELERİNDEN KAÇMIŞLARDI

Hastaneden çıkınca Kocaeli’nde bir arkadaşının evine yerleşen ve bebeğiyle yeni bir hayata başlamaya çalışan Al Yousifi, “İlk başta çok zordu, özellikle bu koşullar altında” dedi. “Kızımızla güzel bir hayat hayal etmiştik” diye konuşan genç anne, kendisini kurtaran ve destekleyen herkese çok teşekkür etti.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Muhammad Tariq da Al Yousifi ve bebeğini ziyaret etti.

BBC, Al Yousifi ve eşinin Husilerin 2014'te Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye yerleştiğini aktardı. Şu ana kadar en az 8 Yemenli depremlerde hayatını kaybetti.

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