Yeni savaş endişesi: Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla bölgede antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Tansiyonun hızla yükseldiği bölgede yeni savaş endişesi giderek büyürken Ermenistan'a açık destek veren İran'dan Türkiye karşıtı yorumlar gelmesi gerilimi artırdı.

Sozcu.com.tr

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020’de patlak veren Karabağ Savaşı sonrası gerilimin giderek yükselmesi “yeni savaş” endişelerine yol açarken bugün tansiyon bir anda fırladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla bölgede antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, “Siviller oluşturulan koridorlar aracılığıyla bölgeyi terk edebilir. Siviller, meşru askeri hedeflerden uzak durmalı” denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, bölgede barışın tek yolunun Ermenistan’ın silahlı kuvvetlerini Karabağ’dan derhal çıkarması olduğunu vurguladı.

Tansiyonun hızla arttığı bölgede son olarak Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçlerinin açtığı ateşte de 2 Azerbaycan askeri yaralandı.

TÜRKİYE DEVREDE

İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde, Azerbaycan Savunma Bakanı’nın Türk mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zakir Gasanov’un Yaşar Güler’e bölgedeki terörle mücadele hamlelerini anlattığı kaydedildi.

Ateşkeste arabulucu rolü üstlenen Rusya ise, son gerilimle ilgili taraflarla temas halinde olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, durumun endişe verici olduğunu ve Rus barış gücünün Karabağ’daki misyonunu sürdüreceğini ifade etti. Zaharova, “Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor” dedi.

Ermenistan da, Azerbaycan’ın askeri harekatını durdurması için BM Güvenlik Konseyi’ne ve Rus barış güçlerine çağrıda bulundu.

İRAN BASININDAN SKANDAL YORUM

2020’deki savaşın ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor açılmasına karar verilmişti. Ancak Azerbaycan’ın “Zengezur Koridoru” olarak nitelediği ve ülkeyi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye bağlamayı hedefleyen yolla ilgili Bakü ve Erivan arasında anlaşmazlık son dönemde giderek artıyor.

AFP’ye konuşan bölgedeki uzmanlar Karabağ’da savaşın her an yeniden başlayabileceğini belirtirken, son dönemde Ermenistan’la iş birliğini artıran İran’dan skandal bir yorum geldi.

İran basını, Azerbaycan ve Türkiye’yi bağlayacak Zengezur Koridoru’nun Tahran’ın bölgedeki jeopolitik etkisini tehdit edeceğini, Tahran için Rusya’yla kara bağlantısını korumak açısından önem taşıyan İran-Ermenistan hattını keseceğini yazdı. İranlı reformistlere yakın Ham Mihan gazetesi, Tahran’ın savaş çıkması halinde Türkiye’ye karşı Ermenistan’a askeri destek verebileceği yorumunu yaptı.

Son dönemde Ermenistan’a açık destek veren İran, daha önce de Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Karabağ’da 2020’de 1,5 ay süren savaş, Rusya’nın arabuluculuğunda kırılgan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti ve son dönemdeki barış görüşmelerinde de ilerleme sağlanamıyor.

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