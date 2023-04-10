Yolcu kabin ekibine saldırdı, uçak havalimanına geri döndü

Air India'nın Londra uçağı bir yolcunun saldırgan davranışları nedeniyle Yeni Delhi'ye geri döndü.

Sozcu.com.tr

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Hindistan hava yolu şirketi Air India’nın Londra uçağı kalkıştan kısa süre sonra bir yolcunun “agresif davranışı” nedeniyle Yeni Delhi’ye dönmek zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün Air India’nın Yeni Delhi ile Londra arasında planlanan AI 111 sefer sayılı uçuşu sırasında “sözlü ve yazılı uyarıları dikkate almayan bir yolcu agresif davranışlar sergilediği” ve kabin ekibinden iki kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Sorumlu pilotun kalkıştan kısa süre sonra Yeni Delhi’ye dönmeye karar verdiği ve yolcunun inişte güvenlik personeline teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Etkilenen kabin görevlilerine mümkün olan her türlü desteği sağlıyoruz. Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz ve Londra uçuşunu öğleden sonrası için yeniden planladık” ifadelerine yer verildi. (AA)

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