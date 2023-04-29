Yurt dışı adresleri Türkiye’ye alındı, gurbetçiler oy veremiyor

Yurt dışında yaşayıp Türkiye’de kimlikleriyle herhangi bir işlem yaptıranlar adresi değiştirildiği için oy kullanamıyor. Binlerce kişi, bilgi verilmeden yapılan değiştirme işlemleri nedeniyle sandıktan döndü.

Ali GÜLEN

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Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme iki gündür sürüyor. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede 3,4 milyon Türk seçmen, 9 Mayıs'a kadar oy verecek. Ancak binlerce Türk, sandığa kadar gittiği halde, oyunu kullanamadan geri dönüyor.

Nedeni, Avrupa'da yaşadığı halde 2018 ile 2023 yılı Nisan arasında Türkiye'de kimliği ile herhangi bir işlem yaptırmış olması. Tapu, nüfus, banka, şirket ya da ruhsat işlemi yaptıran ve hatta cep telefonu kartı açtıran yurt dışı Türklerin, yurt dışı adres kayıtları değiştirildi.

DEĞİŞTİRİRKEN BİLGİ VERMEDİLER

60 yıldır Avrupa'da yaşayanların adresleri bile Türkiye'de gösterildi. Bunun getireceği hukuki sonuçlarla ilgili hiçbir bilgi de verilmedi. Sadece oy hakkı değil, vergi, ikamet, oturma izni, sağlık hizmetlerinde de büyük aksaklıklara sebep olacak değiştirme uygulamasının bu şekilde kolayca yapılabilmesi şaşkınlık yarattı.

Bu nedenle, sandığa kadar gelip oy kullanmak isteyenler, “Sizin adresiniz Türkiye'de görünüyor. Burada oy veremezsiniz. 14 Mayıs’ta gidip orada belki kullanırsınız” cevabı ile karşılaştı. İlk gün yüzlerce seçmen sandıklardan döndü. Bu sayı her geçen gün artıyor.

56 YILLIK GURBETÇİ AMA…

56 yıldır Frankfurt'ta yaşayan Zeynep Wilking ve hayat arkadaşı Mehmet Bey de oy veremeyenlerden. Bir şirket işlemi nedeniyle Türkiye'de işlem yaptırdığını söyleyen Zeynep Hanım, “Orada adresimi Türkiye'ye almışlar. Kimlik numarasını alan herkes, bilgisayarda adres değiştiriyor. Haber bile vermediler. Burada oy için sıra bekledik. Sıra gelince, adresimin Türkiye'de olduğunu söyleyip oy verdirmediler. 56 yıldır Frankfurt’tayım ben. Türkiye'de değil burada yaşıyorum” dedi.

Bir başka vatandaş da, sandık görevlileri tarafından aynı dakikalarda, aynı gerekçeyle geri çevrildi.

MENZİL TARİKATI İŞ BAŞINDA

Özellikle Almanya'da etkili olan tarikatlar, AKP'ye seçmen taşımak için özel servisler koydu. Menzil tarikatı da, Düsseldorf seçim bölgesinde, AKP logosunu da kullanarak seçmenleri sandığa ücretsiz götüreceğini belirtiyor.

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