Zelenskiy: Bu terörü işleyen herkesi adil ceza bekleyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarına ilişkin, "Bu terörü işleyen herkesi adil bir ceza bekleyecektir." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya’nın sivilleri korkutmaya çalıştığını belirterek, “Son bir günde Ukrayna’nın 10 ili saldırılara maruz kaldı.” paylaşımında bulundu.

Saldırılarda yaralananların ve ölenlerin olduğunu aktaran Zelenskiy, “Bu terörü sürekli işleyen herkesi adil bir ceza bekleyecektir. Yok edilen her hayat için Ukrayna'ya atılan her füze için Rusya'nın topraklarımıza getirdiği kötülük ve çile için cevap verilmeli.” ifadelerini paylaştı.

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