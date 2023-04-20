Zelenskiy’e ‘yakışıklı’ diyen yaşlı Rus kadına ceza

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken işgale destek vermeyen Ruslar da ülkelerinde cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da 70 yaşındaki bir kadının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le ilgili “yakışıklı genç adam” dediği için mahkemede para cezası aldığı belirtildi.

Moskova merkezli bir insan hakları örgütü, Olga Slegina isimli kadının sırf Zelenskiy'nin yakışıklı olduğunu söylediği için Moskova'da beş dakika süren duruşmada 40 bin ruble (9500 TL) para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Yaşlı kadının geçen aralıkta bir sağlık merkezinde, Zelenskiy için “deli” diyen başka bir kadına “Bence iyi bir espri anlayışı var. Yakışıklı genç bir adam” dediği ve bunu duyanların ihbarı üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Slegina, “Zelenskiy'i övmek ve Rus ordusunun itibarına saygısızlık” suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Okuyamadığı bir kağıdın kendisine imzalatıldığını anlatan kadın da, olay karşısında şoke olduğunu ve neler olduğunu anlayamadığını söyledi.

Rusya'da Ukrayna'daki işgalden sonra kabul edilen yasayla Rus ordusuna saygısızlık edenlere hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor. Savaş karşıtı Rusların düzenlediği gösterilerde de binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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