10 ilde eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen iller için, “Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız” diye konuştu.

Özer’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

*Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.

*Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattık.

*Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart’a kadar uzatıldı.

*Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.