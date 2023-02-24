Bu kadarına pes! 15 dakikalık dersle doktor, diş tabibi, mühendis!..

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) “Bu kadarına pes!” dedirten bir karar alındı. Tüm bölümlerde online ders saati 15 dakika olarak belirlendi. Karara akademisyenler isyan etti, “15 dakikalık dersle doktor, diş tabibi, mühendis yetişir mi?” diye sordu.

Latif SANSÜR

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Türkiye'yi yıkan 6 Şubat depremi gerekçe gösterilerek üniversitelerin önce kapatılması, sonra online eğitime karar verilmesi hemen tüm çevrelerden tepki alırken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) aldığı karar tepkilere neden oldu.

ADÜ, tüm bölümlerde online ders saatini 15 dakika olarak belirledi.

Üniversite Senatosunun ADÜ Uzaktan Eğitim Merkezi alt yapısının tüm online dersleri kaldıramadığı için böyle bir karar aldığı, Google Kurumsal Video Sistemi üzerinden ders veren TIP Fakültesi'nin de senato kararına uymak için ders saatlerini indirdiği öğrenildi.

Sistem kaldırmadığı için 15 dakikaya indirilmesine rağmen, derslerin akşam saatlerine kaydırıldığı da belirtildi.

Karara tepki gösteren akademisyenler, “15 dakikalık dersle doktor, diş tabibi, mühendis yetişir mi? Hatta 15 dakikayı, doktor muayene süresi gibi 5 dakikaya indirsinler” ifadelerini dile getirdi…

ÖĞRETİM ÜYELERİNE MESAJ

ADÜ Yönetimi, kararı tüm akademisyenlere gönderdiği mesajla duyurdu:

*Değerli Öğretim Üyelerimiz, Temel Tıp Bilimleri Dönemi (I-II-III) 27 Şubat 2023 tarihinde uzaktan eğitim (online) olarak başlayacaktır.

*Online eğitimin detayları, EBYS üzerinden ve kurumsal mail adresinden sizlere gönderilmiştir.

*1 ders saati 15 dakika olarak tanımlanmış olup, 15 dakika ek süre de programda bırakılmıştır” denilen mesajda 2 saatlik dersin 30 dakika ile sınırlandığı belirtildi.

“BU EĞİTİMLE, DOKTOR, MÜHENDİS YETİŞİR Mİ?”

SÖZCÜ'ye konuşan akademisyenler, Covid-19 salgınında ciddi yara alan özellikle TIP, diş hekimliği, mühendislik gibi bölümlerde hem uzaktan eğitime karar verilmesi, hem de ders saatlerinin 15 dakika ile sınırlanmasına, “Bu karar tüm bölümlerin eğitimini olumsuz etkiler. Ama Tıp, Diş, Mühendislik gibi ana branşlar daha çok etkilenir. TIP'ta 1-2-3 ‘te yılın uygulamaları var. Örneğin anatomi. Dokunmadan, kadavra görmeden olmaz ki. 15 dakikalık dersle olacak iş değil. Böyle doktor yetişir mi? Hiç ders yapmasınlar daha iyi. Bu gidişle mezun öğrenciler gazetelerin sağlık köşesini düzenli okuyan emeklilerden daha az bilgiye sahip olacak. Anlayacağınız, organların yerini bilmeyen bir hekim nesli geliyor. Aynı şey diğer ana bölümler için de geçerli. 15 dakikalık dersle mühendis olunur mu ” diyerek tepkilerini dile getirdi.