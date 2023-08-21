Depremzede abla-kardeşin tıp fakültesi sevinci

Gaziantep'te yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da üniversite sınavına hazırlanan Fatma Nida ile kardeşi Nurullah, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

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Gaziantep’in Islahiye ilçesinde Fatma Nida Yaşar (20) ve Nurullah Yaşar (18) depremin ardından Adıyaman’da konteyner kentte yaşamaya başladı. Abla-kardeş deprem felaketinin tüm olumsuzluklarına rağmen konteynerde günde 8 saat ders çalışarak sınava hazırlandı.

Ders çalışmaktan arta kalan zamanlarını deprem bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına ayıran iki kardeş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini de birlikte yaptı. İki kardeş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Kardeşi ile aynı üniversitede, aynı bölümde okuyacak olmanın büyük heyecanı ve gururunu yaşadığını belirten Fatma Nida Yaşar, “İkimizin de hedefi iyi bir tıp fakültesiydi, kardeşim ile aynı üniversitede aynı bölümde okuyacak olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

Deprem felaketine rağmen toparlanarak ablası ile inanarak çalıştıklarını belirten Nurullah Yaşar, ablasının her zaman en yakını olduğunu, bundan sonra da sınıf arkadaşı olacağını söyledi.