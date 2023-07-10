DGS ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ÖSYM tarafından her yıl uygulanan DGS 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 10:15'te yapılacak. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyindeki bir üniversite programına geçiş yapabilmelerini sağlayacak olan DGS için saat uyarısında bulunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DGS 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek, meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programından mezun olan öğrenciler daha yüksek bir eğitim seviyesine ulaşma imkanı için ter dökecek. Geçtiğimiz günlerde sınav için giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden yayınlandı.

SINAV HANGİ TARİHTE?

ÖSYM’nin takvimine göre sınav 16 Temmuz’da saat 10:15’de yapılacak.

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav 135 dakika sürecek, adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ÖSYM’DEN SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;

“16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”