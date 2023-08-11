DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

DGS sonuçları ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 Cuma günü https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında açıklandı. Adaylar TC kimlik no ve şifre ile DGS sonuçları yanı sıra Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sorulan 50 matematik, 50 Türkçe sorusundan doğru ve yanlış yanıt sayısını da öğrenebilecek. Sınav sonucu ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adayların cevap kâğıtları da erişime açıldı.

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DGS sonuçları, eğitim hayatına önlisans programı ardından lisans programında devam etmek isteyen adaylar için açıklandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tercih işlemleri ile adaylar öğrenim görmek istedikleri okul ve programları, elde ettikleri puan çerçevesinde sıralayacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebiliyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM’nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

PUAN NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak puanları hesaplanıyor.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların sınav puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların puanı hesaplanmayacaktır. 2022'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

SINAV KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.