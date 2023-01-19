e Okul giriş ile karne notları nasıl öğrenilir?

e Okul giriş sistemi özellikle karne dönemlerinde öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor. Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e Okul giriş ile bu yıl karne notları öğrenilemeyecek, karne notu öğrenmek için öğrencilerin okuldan karnesini alması gerecek.

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Geçtiğimiz dönemlerde eğitimin uzaktan devam etmesi nedeniyle salgın süreci karne gününü de etkiledi ve e Okul ekranında karne notları online olarak yayınlandı. Pandemi dönemi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerine e Okul VBS sistemi üzerinden ulaşabiliyordu ancak bu sene okullara gidilmesi gerekecek.

E OKUL VBS GİRİŞ NOTLARI SORGULAMA EKRANI

E OKUL GİRİŞ İLE KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Geçtiğimiz yıllarda corona virüsü sebebiyle zaman zaman uzaktan eğitim, zaman zaman yüz yüze eğitim uygulandı. Öğrencilerin en heyecanlı oldukları günlerin başında gelen karne gününde hareketliliği artırmamak için e Okul sistemi üzerinden dijital olarak veridi.

Pandemi riski ortadan kalktığı ve yüz yüze eğitim kesintisiz sürdüğü için karneler okul ortamında öğrencilere verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla e-Okul dijital karneleri erişime açmayacak.

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Veliler öğrencilerin devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor.

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet veriyor. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 20 Ocak tarihinden birkaç gün önce sona erdi.

E OKUL VBS’YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yani kısa adı VBS’ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.