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Ekonomide geldiğimiz son nokta: Veresiye eğitim!

Okul sezonu başladı ancak ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler öğrencileri de etkiledi. Veliler, çocuklarının okulda kullanacağı kırtasiye ürünlerini peşin almak yerine deftere yazdırdı. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Eğitimde kırtasiyeciden malzemeleri alırken insanlar veresiye defterine yazdırıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

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