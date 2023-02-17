Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim üniversitelerde nasıl olacak?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla eğitimin 'yüz yüze' ve 'online' olarak karma şeklinde yapılması anlamına geliyor. Deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversiteler için ararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceği duyuruldu..

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Pandemi okul ve üniversitelerde uygulanan hibrit model eğitim tekrar gündeme geldi. Deprem nedeniyle yüz yüze eğitimin sona erdiği üniversitelerde uzaktan eğitim ile devam edilecek. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, depremin ardından uzaktan eğitime geçirilen üniversiteler ile ilgili açıklamada bulundu. Özvar, nisan ayı başında alınan kararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceğini duyurdu.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla eğitimin ‘yüz yüze’ ve ‘online’ olarak karma şeklinde yapılmasıdır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NASIL OLACAK?

Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.

YÖK’TEN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerle ilgili alınan yeni kararları duyurdu. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık.

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir.”