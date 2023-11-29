İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB bursu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine üç taksit halinde, toplamda 7 bin 500 TL olarak ödenecek. İBB burs sonuçları için tarih açıklanmadı ancak geçtiğimiz seneler göz önüne alındığında Aralık ayının ilk iki haftası açıklanması bekleniyor.
İBB burs başvurusu “İstanbul Senin uygulaması” üzerinden gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İBB burs sonuçları beklenmeye başlandı.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak henüz paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene başvuru süreci 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar 21 Aralık’ta açıklanmıştı.
Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması göz önüne alındığında sonuçların Aralık ayının ilk 2 haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde olmak üzere 7 bin 500 TL ödenecek.
İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Sabıka kaydı olanlar
GEREKLİ BELGELER NELER?
Adli sicil kaydı
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.