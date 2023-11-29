İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB bursu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine üç taksit halinde, toplamda 7 bin 500 TL olarak ödenecek. İBB burs sonuçları için tarih açıklanmadı ancak geçtiğimiz seneler göz önüne alındığında Aralık ayının ilk iki haftası açıklanması bekleniyor.

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İBB burs başvurusu “İstanbul Senin uygulaması” üzerinden gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İBB burs sonuçları beklenmeye başlandı.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak henüz paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene başvuru süreci 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar 21 Aralık’ta açıklanmıştı.

Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması göz önüne alındığında sonuçların Aralık ayının ilk 2 haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde olmak üzere 7 bin 500 TL ödenecek.

İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar

GEREKLİ BELGELER NELER?

Adli sicil kaydı

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.