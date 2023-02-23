KYK yurt ücreti ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu’undan KYK yurt açıklaması…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt ücreti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesinin ardından yurt ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

KYK YURT ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

Bakan Kasapoğlu, şubat ayında ve bahar yarıyılında GSB yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını açıkladı. Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır” ifadelerini kullandı. (DHA)

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre yurt ücretleri bu yıl değişmedi. Erdoğan “Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.