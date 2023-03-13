LGS ne zaman? LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceği LGS kapsamındaki merkezi sınav hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özer, LGS’de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağı belirterek LGS başvuru kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü erişime açılacağını duyurdu.
İyi bir lise hayali ile LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavın tarihini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS başvuruları ve sınav tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.
LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran'da yapılacak” dedi.
LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 13 Mart Pazartesi günü “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanacağını belirtti. (AA)
LGS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer;
*Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak.” duyurdu.
LGS KONULARI NELER?
1. Dönem Matematik Ders Konuları
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
Söz Sanatları Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Metin Türleri Konusu
Cümle Türleri Konusu
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu