Abone Ol

LGS ne zaman? LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceği LGS kapsamındaki merkezi sınav hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özer, LGS’de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağı belirterek LGS başvuru kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü erişime açılacağını duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
LGS ne zaman? LGS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

İyi bir lise hayali ile LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavın tarihini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS başvuruları ve sınav tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran'da yapılacak” dedi.

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 13 Mart Pazartesi günü “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanacağını belirtti. (AA)

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer;

*Bugün itibarıyla arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak.” duyurdu.

LGS KONULARI NELER?

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

X Reklam