“Lozan ayağımızın altındaki halı gibi, çekersek düşeriz”

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat, “Lozan, ayağımızın altındaki halı gibidir. Çekersek, düşeriz” diye uyardı.

Sultan UÇAR

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Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Yaşar Üniversitesi Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Lozan Barış Antlaşması Üzerine Değerlendirmeler” adlı panel düzenledi. Prof. Dr. Işıl Özkan yönetimindeki panele Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat, Prof. Dr. Fevzi Çakmak konuşmacı olarak katıldı. Profesör Özkan, Lozan'ın gizli maddeleri olduğu

iddialarının dedikodu ol-

duğunu söyledi.

Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat ise “Lozan Antlaşması, çok ciddi bir diplomasi okulu ve psikolojik savaştır. Lozan, ayağımızın altındaki halı gibidir. Çekersek, düşeriz. Lozan'la ilgili Yunanistan'da neredeyse hiçbir araştırma yok. İlginç olan, Yunanistan'da okullardaki ders kitaplarında, Lozan'a nerdeyse hiç yer verilmemişken, Atatürk'ün hayatına sayfalarca yer verilmesidir” dedi.

“Atatürk'le kendisini mukayese eden lider kim olursa olsun dikkatli olmak zorunda”

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan: “Atatürk'ün, 100 yıl önce başladığı noktayı iyi bilmeliyiz. Atatürk'ten sonra gelen lider kim olursa olsun, kendisini Atatürk'le mukayese ederken dikkatli olmak zorunda. Atatürk tüm umutların bittiği bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Lozan sadece sınırlarımızı belirleyen bir antlaşma değil, Lozan bizim iç siyaset belgemizdir.”