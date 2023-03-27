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Okulların kapanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

Yayınlanma: 17:59 - 27 Mart 2023 Güncellenme:
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Okulların kapanacağı tarih belli oldu

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Milli Eğitim Bakanı
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