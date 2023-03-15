POMEM sonuçları açıklandı! Polis Akademisi 29. dönem POMEM sınav sonuçlarını duyurdu

POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Uzun süredir beklenen POMEM giriş sınavı sonuçları ile 9.600 lisans, 2.400 önlisans olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte POMEM giriş sınavı sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası...

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Uzun süredir adaylar tarafından heyecanla beklenen POMEM sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinde yayınlandı. 29. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 12 bin aday asıl olarak alınacak.

POMEM SONUÇLARI SORGULA (POLİS AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI SONUCU)

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POLİS AKADEMİSİ’NDEN SONUÇ AÇIKLAMASI

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.