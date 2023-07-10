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Prof. Dr. Ersoy’un Boğaziçi’ne giriş yasağı kaldırıldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, inşaat mühendisliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Uğur Ersoy'un, Boğaziçi Üniversitesi’ne giriş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

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Prof. Dr. Ersoy’un Boğaziçi’ne giriş yasağı kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan inşaat mühendisliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Uğur Ersoy'un üniversiteye girişi gerekçe gösterilmeden yasaklanmıştı.

YASAK KALDIRILDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nin Ersoy'a yönelik yasaklama kararını kaldırdığını duyurdu.

Yüzgeç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Göstermiş oldukları ilgiden dolayı meslektaşlarımıza ve öğrencilerine müteşekkir olduğunu ifade eden değerli hocamız Prof. Dr. Uğur Ersoy'un Boğaziçi Üniversitesine giriş yasağının kaldırılmış olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun ömürler dileriz.”

Prof. Dr. Uğur Ersoy’un Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandıİlginizi ÇekebilirProf. Dr. Uğur Ersoy’un Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı
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